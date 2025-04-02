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Arrêté
FY0293/30
Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800
Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.
Compatible avec la série 800
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 1 an
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 800 : modèles AC0830 et AC0850. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
2.7
sur 6
23
Avis
BridgetJones
02/04/2025
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Egons Familie
04/08/2023
Deutschland
Sehr zufrieden mit dem Produkt
Wir haben unsere Luftreiniger den Namen Egon vergeben. Egon ist bei uns schon mehrere Jahre. Das Filter muss gewechselt werden etwa alle 6-7 Monate. Allerdings muss Egon 3 Räume und ein Flur bearbeiten. Wir sind sehr zufrieden !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Elly_2
05/05/2025
United Kingdom
Excellent filter
Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
(1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
(2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.