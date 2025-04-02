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  • Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800
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Arrêté

Purificateur d'air Série 800Filtre HEPA NanoProtect et charbon actif

FY0293/30

2.7

| (23) Avis

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800

Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.

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Produits compatibles
Série 800i

Série 800i
Purificateur d'air compact

AC0850/11

Piège efficacement 99,9 % des nanoparticules (1)

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800

  • Compatible avec la série 800

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 1 an

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec la série 800

Compatible avec la série 800

Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 800 : modèles AC0830 et AC0850. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

Spécificités Techniques

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2.7

sur 6

23

Avis

02/04/2025

Deutschland

Deutschland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter

04/08/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden mit dem Produkt

Wir haben unsere Luftreiniger den Namen Egon vergeben. Egon ist bei uns schon mehrere Jahre. Das Filter muss gewechselt werden etwa alle 6-7 Monate. Allerdings muss Egon 3 Räume und ein Flur bearbeiten. Wir sind sehr zufrieden !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY0293/30 Integrierter 3-in-1-Filter

05/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent filter

Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

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  1. (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.

  2. (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.