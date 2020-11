Filtre 99,97 % des particules de 0,3 µm*

Le filtre NanoProtect S3 de Philips est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Il piège des particules jusqu'à 99,97 %, même lorsqu'elles ne mesurent que 0,3 micron, soit la taille des allergènes les plus courants, des particules nocives, des bactéries et des virus. Le filtre haute qualité bénéficie d'une structure ferme et stable qui garantit que tout l'air passe par le filtre, pour une filtration hautement efficace.