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Manuels et documentation

Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF file, 403.9 kB
  • 15 March 2024

Le filtre HEPA NanoProtect vous protège des virus, des bactéries, des pollens, de la poussière, des PM2.5 et des squames d'animaux.

  • PDF file
  • 14 August 2025

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