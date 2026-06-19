ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
  • Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i

Purificateur d'air Série 2000i et 3000iFiltre à charbon actif

FY2420/30

Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i
Filtre de rechange d'origine pour votre purificateur d'air : le filtre à charbon actif élimine efficacement les composés organiques volatils (COV) et les odeurs désagréables pour un air plus pur et plus frais dans votre intérieur.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Série 3000i

Série 3000i
Purificateur d'air et humidificateur

AC3829/10

Série 2000i

Série 2000i
Purificateur d'air pour grandes pièces

AC2889/10

2000 Series

2000 Series
Purificateur d'air

AC2882/10

Série 2000

Série 2000
Purificateur d'air pour grandes pièces

AC2887/10

Réduit efficacement les gaz et les odeurs

Filtre d'origine pour purificateur d'air séries 2000 et 3000i

  • Compatible avec les séries 2000i et 3000i

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 1 an

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les modèles Philips séries 2000i et 3000i

Compatible avec les modèles Philips séries 2000i et 3000i

Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips séries 2000i et 3000i : modèles AC2887, AC2889, AC2892 et AC3829. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Les filtres assurent une filtration optimale pendant 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. (1) L'air circulant à travers le filtre a été testé avec un aérosol de NaCl par l'iUTA conformément à la norme DIN71460-1.

  2. (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.