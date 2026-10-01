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FY5182/30
Une protection solide pour des performances optimales
Le filtre à charbon actif Philips capture efficacement les odeurs et les gaz inhalables dangereux tels que les COV, l'ozone et le formaldéhyde présents dans l'air de votre intérieur, afin que celui-ci reste sain et sans danger.
Jusqu'à 12 mois de durée de vie
Filtre les gaz et les odeurs
Surveillez la durée de vie et l'état de votre filtre à tout moment, où que vous soyez, grâce à l'application CleanHome+ (2). Recevez une alerte lorsqu'il est temps de le changer et commandez facilement un filtre de rechange directement via l'application (3).
Votre appareil Philips vous avertit lorsque vous devez nettoyer le préfiltre et remplacer le filtre. Cette opération prend moins d'une minute. L'entretien de l'appareil est ultra-simple pour vous permettre de profiter d'un air toujours pur et sain.
Le filtre à charbon actif Philips offre une protection constante et assure une filtration optimale pour une durée allant jusqu'à un an. (1)
Notation globale
(1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d'utilisation.
(2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité
(3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible
(4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d'air plus faible que le matériau d'un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d'air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) plus élevé qu'avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente
(5) Dans l'air traversant le filtre ; test effectué par l'iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.
(6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715
(7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.