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  • Filtre d'origine pour purificateur d'air série 3000i
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Purificateur d'air Série 3000iFiltre HEPA NanoProtect & charbon actif

FY3430/30

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 3000i
Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Série 3000i

Série 3000i
Purificateur d'air pour pièces XL

AC3033/10

Série 3000i

Série 3000i
Purificateur d'air pour pièces XL

AC3039/10

Série 3000i

Série 3000i
Purificateur d'air pour pièces XL

AC3036/10

Piège efficacement 99,97 % des nanoparticules (1)

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 3000i

  • Compatible avec la série 3000i

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 3 ans

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les modèles Philips série 3000i

Compatible avec les modèles Philips série 3000i

Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 3000i : modèles AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058 et AC3059. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 3 ans)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 3 ans)

Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 3 ans (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.

  2. (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.