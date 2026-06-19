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FY3430/30
Compatible avec la série 3000i
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 3 ans
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 3000i : modèles AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058 et AC3059. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 3 ans (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Notation globale
(1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
(2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.