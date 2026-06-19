ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un air plus sain en permanence
  • Un air plus sain en permanence
  • Un air plus sain en permanence
  • Un air plus sain en permanence
  • Un air plus sain en permanence
  • Un air plus sain en permanence

Humidificateur Série 3000Filtre d'humidification

FY3435/30

Un air plus sain en permanence
La mèche d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil pour garantir des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules de taille nanométrique de vapeur d'eau pure et humidifier l'air avec 99 % de bactéries en moins maximum.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Série 3000i

Série 3000i
Purificateur d'air et humidificateur

AC3829/10

Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique

Un air plus sain en permanence

  • Technologie NanoCloud

  • Jusqu'à 99 % de bactéries en moins

  • Jusqu'à 6 mois de durée de vie

Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

Remplacez le filtre d'origine avec la mèche d'humidification Philips pour assurer les performances élevées et homogènes de votre humidificateur d'air. Elle convient parfaitement à l'appareil indiqué et lui permet de fonctionner correctement.

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine rend extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard (1).

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. (1) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant