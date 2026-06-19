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FY3435/30
Technologie NanoCloud
Jusqu'à 99 % de bactéries en moins
Jusqu'à 6 mois de durée de vie
Remplacez le filtre d'origine avec la mèche d'humidification Philips pour assurer les performances élevées et homogènes de votre humidificateur d'air. Elle convient parfaitement à l'appareil indiqué et lui permet de fonctionner correctement.
La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine rend extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard (1).
Les filtres Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.
Notation globale
(1) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant