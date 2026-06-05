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FY3435/30
La mèche d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil pour garantir des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre des molécules de taille nanométrique de vapeur d'eau pure et humidifier l'air avec 99 % de bactéries en moins maximum.
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