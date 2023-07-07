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Filtre d'humidification d'origine pour série 2000i
Le filtre d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil, pour des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre une brume invisible et humidifier l'air en propageant jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1).
Compatible avec la série 2000i
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 6 mois
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour purificateur et humidificateur d'air 2-en-1 Philips série 2000i : modèles AC2721, AC2726, AC2729. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale pendant 6 mois (1), pour moins de tracas et plus d'économies.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.6
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Mel L
07/07/2023
Deutschland
Mittelachse hat Gewinde
Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Oui, je recommande ce produit
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Rocco270713
29/07/2020
Deutschland
Super
Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement
Oui, je recommande ce produit
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allthumps
14/01/2021
Suomi
Helppo kostutuslevy
Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy
(1) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
(2) Par rapport aux modules d'humidification à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant.