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  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
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Purificateur et humidificateur 2 en 1Filtre d'humidification

FY2425/30

3.6

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Filtre d'humidification d'origine pour série 2000i

Le filtre d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil, pour des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre une brume invisible et humidifier l'air en propageant jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1).

Voir tous les avantages

Produits compatibles

Série 2000i

Série 2000i
Purificateur et humidificateur d'air 2-en-1

AC2729/11R1

Série 2000i

Série 2000i
Purificateur d'air et humidificateur

AC2729/10

Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique

Filtre d'humidification d'origine pour série 2000i

  • Compatible avec la série 2000i

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 6 mois

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les modèles 2-en-1 Philips série 2000i

Compatible avec les modèles 2-en-1 Philips série 2000i

Filtres de rechange pour purificateur et humidificateur d'air 2-en-1 Philips série 2000i : modèles AC2721, AC2726, AC2729. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)

Les filtres assurent une filtration optimale pendant 6 mois (1), pour moins de tracas et plus d'économies.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.6

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3

07/07/2023

Deutschland

Deutschland

Mittelachse hat Gewinde

Die Mittelachse ist verschraubt. Rechts und links festhalten und aufschrauben. Das Gehäuse des Filters ist geklippst. Hier benötigt man etwas Fingerfertigkeit, um einerseits den Klips herunter zu drücken und die zwei Gehäusehälften auseinander zu drücken.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

Oui, je recommande ce produit

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29/07/2020

Deutschland

Deutschland

Super

Hallo, Bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Einfache Reinigung, einfache Handhabung und leicht zu wechseln. Die schlechte Bewertung von der ersten Rezension kann ich nicht verstehen. Kleiner Tipp zum Austausch des Filterrads. Einfach die vier Clips lösen und die obere Abdeckung abnehmen. Für die Achse braucht man kein Werkzeug, geschweige denn Spezialwerkzeug. Diese ist in sich geschraubt. Einfach eine Seite fest halten und die andere Seite auf drehen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2425/30 Befeuchtungselement

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14/01/2021

Suomi

Suomi

Helppo kostutuslevy

Kerrassaan helppo puhdistaa ja kestää pitkään. Vaihtolevykään ei mannaa maksa

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Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY2425/30 Kostutuslevy

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  1. (1) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.

  2. (2) Par rapport aux modules d'humidification à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant.