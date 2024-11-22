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FY4440/30
3 filtres en 1 pour une performance optimale dès le premier jour
Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d'animaux et des gaz.
Jusqu'à 36 mois de durée de vie
Filtre HEPA + charbon actif + préfiltre
Filtre 99,97 % à 0,003 μm
Filtre les gaz et les odeurs
Le filtre Philips d'origine a été conçu avec l'appareil afin d'assurer son entière compatibilité, garantissant ainsi le bon fonctionnement continu de l'appareil.
Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.
Le filtre 3-en-1 cylindrique combine trois couches de filtration pour que votre appareil fonctionne comme au premier jour (6). L'association de notre charbon actif, de notre filtre HEPA et de notre préfiltre constitue la combinaison optimale pour éliminer les polluants, les virus, les allergènes et les bactéries. Pour vous assurer de respirer un air plus propre, nous vous recommandons de changer les trois filtres en même temps.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
1.2
sur 6
5
Avis
java427
22/11/2024
Portugal
Produto descontinuado só para Portugal
Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável
Avantages
Duradouro, filtra bem
Contre
Descontinuado
Cet avis a été rédigé pour Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Date d'utilisation 2024-05-22
Cet avis a été rédigé pour Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Date d'utilisation 2024-05-22
Tino7272
24/10/2026
Deutschland
Ganz schwach
Viel zu teuer, einfach ein Armutszeugnis für Philips
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter
Enfurecido12
02/07/2026
España
Precio abusivo
Cada vez estan mas caros, no solo este modelo si no todos los filtros de purificador de esta marca, me parece un abuso el precio de estos filtros, cuando un filtro hepa no cuesta apenas de fabricar en material. Si esto sigue asi sera la ultima vez que compre nada de philips, de mi no se van a aprovechar mas...
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1
Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1
(1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d'utilisation.
(2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité
(3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible
(4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d'air plus faible que le matériau d'un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d'air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) plus élevé qu'avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente
(5) Dans l'air traversant le filtre ; test effectué par l'iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.
(6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715
(7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.