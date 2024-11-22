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  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30
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Filtre de rechange d'origineIntégré 3-en-1

FY4440/30

1.2

| (5) Avis

3 filtres en 1 pour une performance optimale dès le premier jour

Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d'animaux et des gaz.

Voir tous les avantages

Filtre Philips authentique parfaitement adaptable

3 filtres en 1 pour une performance optimale dès le premier jour

  • Jusqu'à 36 mois de durée de vie

  • Filtre HEPA + charbon actif + préfiltre

  • Filtre 99,97 % à 0,003 μm

  • Filtre les gaz et les odeurs

Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

Un ajustement optimal pour des performances supérieures et constantes

Le filtre Philips d'origine a été conçu avec l'appareil afin d'assurer son entière compatibilité, garantissant ainsi le bon fonctionnement continu de l'appareil.

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres à air Philips font l'objet d'un ensemble de tests d'inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l'usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité rigoureux, pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour optimiser les performances de votre purificateur Philips, et ce jusqu'au dernier jour de leur durée de vie.

3 filtres en 1 pour une meilleure commodité et des performances optimales

3 filtres en 1 pour une meilleure commodité et des performances optimales

Le filtre 3-en-1 cylindrique combine trois couches de filtration pour que votre appareil fonctionne comme au premier jour (6). L'association de notre charbon actif, de notre filtre HEPA et de notre préfiltre constitue la combinaison optimale pour éliminer les polluants, les virus, les allergènes et les bactéries. Pour vous assurer de respirer un air plus propre, nous vous recommandons de changer les trois filtres en même temps.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.2

sur 6

5

Avis

5
4
3

22/11/2024

Portugal

Portugal

Produto descontinuado só para Portugal

Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável

Avantages

Duradouro, filtra bem

Contre

Descontinuado

Cet avis a été rédigé pour Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado

Date d'utilisation 2024-05-22

Cet avis a été rédigé pour Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado

Date d'utilisation 2024-05-22

24/10/2026

Deutschland

Deutschland

Ganz schwach

Viel zu teuer, einfach ein Armutszeugnis für Philips

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrierter 3-in-1-Filter

02/07/2026

España

España

Precio abusivo

Cada vez estan mas caros, no solo este modelo si no todos los filtros de purificador de esta marca, me parece un abuso el precio de estos filtros, cuando un filtro hepa no cuesta apenas de fabricar en material. Si esto sigue asi sera la ultima vez que compre nada de philips, de mi no se van a aprovechar mas...

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1

Cet avis a été rédigé pour Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1

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Mentions légales

  1. (1) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure urbaine. La durée de vie réelle dépend des environnements et des fréquences d'utilisation.

  2. (2) Concerne uniquement certains modèles offrant la connectivité

  3. (3) Applicable uniquement dans les pays où la boutique Philips est disponible

  4. (4) Le matériau du filtre HEPA NanoProtect offre une résistance au débit d'air plus faible que le matériau d'un filtre HEPA H13, ce qui permet à un purificateur d'air Philips équipé du filtre NanoProtect de fournir un CADR (Clean Air Delivery Rate – débit d'air pur) plus élevé qu'avec un filtre HEPA H13 certifié de taille équivalente

  5. (5) Dans l'air traversant le filtre ; test effectué par l'iUTA avec un aérosol de chlorure de sodium (NaCl), conformément à la norme DIN 71460-1.

  6. (6) En fonction du filtre utilisé avec le purificateur Philips AC1711 ou 1715

  7. (7) Test de taux de réduction microbienne réalisé par Airmid Health group Ltd dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.

  8. (8) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, dans une chambre de test contaminée par des aérosols de coronavirus aviaire (IBV), avec le filtre HEPA NanoProtect Philips.