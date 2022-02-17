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TAM3205/12
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
Port USB pour charge
18 W
Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser des playlists en streaming et bien plus encore via Bluetooth®, de lire des CD et d'écouter la radio FM. Le tuner radio numérique avec 10 présélections offre une réception claire, tandis que le lecteur de CD lit les CD MP3 comme les CD enregistrés.
Les enceintes compactes type bibliothèque produisent un son limpide et des basses impeccables, grâce aux ports Bass Reflex et aux haut-parleurs de graves 3". La puissance en sortie maximale de 18 W offre un son d'une qualité irréprochable parfaitement adapté aux petits espaces tels qu'un bureau ou une chambre.
L'unité centrale et les enceintes de deux couleurs rappellent le design des chaînes hi-fi modulables. Le sélecteur de volume texturé apporte un agréable ressenti analogique. Les boutons en façade de l'unité permettent de démarrer la lecture et de sélectionner les sources.
3.4
sur 6
11
Avis
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Mikromusiksystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Mikromusiksystem
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Avantages
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Microcadena
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CjP06
23/05/2024
France
Acheteur vérifié
Bon produit Ergonomie et fonctionnalités
Bon produit, facile d'emploi, peu encombrant une restitution de son très agréable pour ce type d'appareil.
Avantages
Faible encombrement
Contre
0
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Microchaîne