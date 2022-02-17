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Microchaîne

TAM3205/12

3.4
| (11) Avis
Un son comme vous l'aimez
Écoutez vos podcasts et playlists en streaming avec une meilleure qualité audio. Redécouvrez votre collection de CD ou sélectionnez la radio. Cette microchaîne aux lignes classiques diffuse un excellent son dans les pièces de petite taille. Elle vous permet de connecter d'autres sources via le port USB ou l'entrée Audio.
Voir tous les avantages

Un son comme vous l'aimez

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Port USB pour charge

  • 18 W

Profitez de toute votre musique

Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser des playlists en streaming et bien plus encore via Bluetooth®, de lire des CD et d'écouter la radio FM. Le tuner radio numérique avec 10 présélections offre une réception claire, tandis que le lecteur de CD lit les CD MP3 comme les CD enregistrés.

Enceintes Bass Reflex. Des basses plus riches.

Les enceintes compactes type bibliothèque produisent un son limpide et des basses impeccables, grâce aux ports Bass Reflex et aux haut-parleurs de graves 3". La puissance en sortie maximale de 18 W offre un son d'une qualité irréprochable parfaitement adapté aux petits espaces tels qu'un bureau ou une chambre.

Design classique

L'unité centrale et les enceintes de deux couleurs rappellent le design des chaînes hi-fi modulables. Le sélecteur de volume texturé apporte un agréable ressenti analogique. Les boutons en façade de l'unité permettent de démarrer la lecture et de sélectionner les sources.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

11

Avis

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Mikromusiksystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Mikromusiksystem

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Avantages

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Microcadena

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Microcadena

23/05/2024

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit Ergonomie et fonctionnalités

Bon produit, facile d'emploi, peu encombrant une restitution de son très agréable pour ce type d'appareil.

Avantages

Faible encombrement

Contre

0

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAM3205 Microchaîne

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