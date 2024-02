Radio FM, diffusion en streaming Bluetooth®

De la musique aux actualités, ce radio-réveil optimise votre écoute ! Vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections de stations de radio FM préférées et diffuser de la musique, des podcasts et bien plus encore à partir d'un appareil Bluetooth®. Réveillez-vous ou endormez-vous au son de vos morceaux préférés.