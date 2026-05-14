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TAR1509/00
FM/AM
Tuner analogique
Fonctionne avec piles
Écoutez vos stations préférées avec un son parfaitement clair, grâce à cette radio FM/AM ultra-portable. Le tuner analogique vous permet de trouver facilement ce que vous cherchez, et la longue antenne télescopique optimise la réception où que vous soyez.
Les deux molettes vous permettent de sélectionner la station et de régler le volume, tandis que le sélecteur pratique situé sur le côté permet de basculer entre les bandes FM et AM. La grande fenêtre claire du tuner vous permet de voir quelle fréquence est sélectionnée, et une LED s'allume lorsque le signal est fort.
Cette radio analogique est suffisamment compacte pour se glisser dans une poche, ou vous pouvez la laisser pendre à votre poignet grâce à la dragonne incluse. Elle est alimentée par 2 piles AAA, et sa prise casque permet une écoute personnelle : une solution idéale pour suivre les derniers résultats sportifs pendant que vous faites les courses !
3.8
sur 6
4
Avis
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Avantages
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Contre
No incluye auriculares ni pilas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Avantages
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Contre
En principio nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Cet avis a été rédigé pour TAR1509 Radio FM/AM portátil
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