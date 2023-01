Mastite : symptômes, causes et solutions

5 min. de lecture

Bien que l’allaitement fasse partie des choses les plus naturelles chez une femme, ce n’est pas toujours la plus simple. En dehors des moments précieux à partager avec leur nourrisson, les mères qui allaitent pour la première fois peuvent rencontrer certaines difficultés. L’une d’entre elles est la mastite, une pathologie qui rend le tissu mammaire douloureux et inflammatoire.

Une vaste étude de l’Organisation Mondiale de la Santé a révélé que l’incidence des mastites est variable mais généralement inférieure à 10 % des femmes allaitantes. 1 Les symptômes de la mastite touchent en effet en priorité les femmes qui allaitent, bien que certaines femmes qui n’allaitent pas puissent développer un type de mastite inflammatoire appelé mastite péricanalaire. Celle-ci est due à une infection bactérienne dans les canaux lactifères qui peut être causée par un mamelon crevassé ou abimé ou même par un piercing au mamelon.

À cause de la mastite, l’allaitement peut devenir douloureux et difficile, ce qui peut gêner la relation entre la mère et le bébé et même freiner la production de lait. Il est fortement conseillé de soigner la mastite et ses symptômes rapidement pour aider à la fois la mère et son bébé à rester à l’aise et en pleine santé tout en garantissant une production de lait continue.

Comment survient une mastite ? Quels sont les symptômes d’une mastite et comment combiner allaitement et mastite ? Nous répondrons ici à toutes les questions les plus courantes sur la mastite et l’allaitement. Si vous souhaitez plus d’informations sur comment soigner une mastite, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un professionnel de santé.