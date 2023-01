Il n’y a pas de moment précis ou imposé pour commencer le sevrage de l’allaitement maternel. Chaque parent et chaque bébé est différent et l’arrêt de l’allaitement est une décision entièrement personnelle, dès que tous sont suffisamment à l’aise pour commencer le sevrage.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de nourrir les bébés exclusivement au lait maternel jusqu’à leurs 6 mois. 1 L’alimentation variée avec à la fois des aliments solides et du lait maternel est conseillé jusqu’à ce que l’enfant ait 1 an. Si un bébé est sevré avant ses 1 an, il peut être nourri au lait infantile à la place du lait maternel. Et si un bébé commence son sevrage à l’allaitement maternel à 1 an ou plus, il peut directement passer au lait de vache sans passer par le lait infantile. 2

Beaucoup de mamans décident d’arrêter l’allaitement avant les 12 mois, tandis que d’autres continuent à donner le sein à leur enfant jusqu’à ses 2 ans. On appelle cela l’allaitement prolongé et c’est un choix parfaitement sain pour les mères et les bébés qui préfèrent continuer l’allaitement. Pas besoin de se demander comment arrêter l’allaitement si vous n’êtes pas prêts !