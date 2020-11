Plus de confort, plus de lait*. En tout lieu et à tout moment.

Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez le coussin masseur souple stimuler doucement votre montée de lait. Utilisez notre tire-lait silencieux en tout lieu et à tout moment, grâce aux piles. Il est facile à assembler, personnaliser, utiliser et nettoyer. Voir tous les avantages