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Philips AventCoussinets d'allaitement jetables

SCF254/02

4.7

| (128) Avis | 98% recommandent ce produit

Confortable et discret

Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent sont spécialement conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort dans la journée.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Coussinets d'allaitement Avent

Confortable et discret

  • 2 coussinets d'allaitement de jour

Invisible sous les vêtements

Invisible sous les vêtements

Ultra-fin et de forme ergonomique. Bande adhésive maintenant le coussinet en place.

Rubans adhésifs antidérapants

Les rubans adhésifs antidérapants maintiennent le coussinet d'allaitement en place.

Conçus en collaboration avec une spécialiste en allaitement

Conçus en collaboration avec une sage-femme et un expert en allaitement qui conseille les mamans depuis plus de 20 ans.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.7

sur 6

128

Avis

98%

recommandent ce produit

3
2

19/09/2020

France

France

Ce produit est la perle rare

Maman de trois enfants, j'étais tout le temps entrain de me battre pour essayer de trouver un produit qui le satisfaisait au niveau de l'allaitement. Depuis que j'ai découvert les coussinets d'allaitement Philips je ne peux plus m'en passer. La tenue est incroyable , plus aucune fuite, et tellement doux que j'oublie parfois que j'en utilise. J'en rachèterais sans hésiter et en parlerais a toutes les futurs mamans... Je cherchez pas plus loin, achetez simplement les coussinets jetables Philips, ils sont géniaux!!!#philips

Avantages

Anti fuite, doux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF254/61 Coussinets d'allaitement

Date d'utilisation 2020-08-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF254/61 Coussinets d'allaitement

Date d'utilisation 2020-08-19

17/09/2020

France

France

J adore ce produit

C’est un produit que j’ai adoré tester. Je continuerai à l’acheter une fois le paquet terminé. Les petits paquets individuels sont très pratique pour le transport est très hygiénique. Facile d’utilisation, très absorbant, invisible lorsqu’il est placé dans le soutien-gorge, que de points forts qui font que je ne peux que recommander ce produit

Avantages

Simple d’utilisation, pratique, très absorbant.

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF254/61 Coussinets d'allaitement

Date d'utilisation 2019-08-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF254/61 Coussinets d'allaitement

Date d'utilisation 2019-08-17

05/09/2020

France

France

Irréprochables

Ma femme est très satisfaite de ces coussins d’allaitement , ils sont extrêmement confortables , l’absorption 0 failles , et ils tiennent bien en place . Nous les recommandons vivement pour toutes les mamans .

Avantages

Grande absorption , tenue irréprochable et grand confort

Contre

Aucuns

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF254/61 Coussinets d'allaitement

Date d'utilisation 2020-08-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF254/61 Coussinets d'allaitement

Date d'utilisation 2020-08-05

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