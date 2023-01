2. Donnez des petites portions à votre bébé



Même si votre bébé ne passe pas par l’étape des purées et des bouillies, les aliments doivent tout de même être suffisamment petits et mous pour éviter tout risque de suffocation. Découpez la nourriture de votre bébé en petites portions pour qu’il puisse les attraper facilement et se nourrir tout seul. Pensez à vérifier que la nourriture est suffisamment tendre pour que votre bébé puisse la mâcher et l’avaler facilement. Les aliments comme les patates écrasées, les haricots, les pâtes et le riz bien cuits sont d’excellentes options pour commencer la diversification alimentaire. Vous pouvez préparer ses repas avec un robot-cuiseur-mixeur pour offrir des aliments suffisamment cuits et faciles à avaler pour votre bébé. Cet appareil vous permettra de concocter des repas sains et équilibrés en un clin d’œil avec une cuisson à la vapeur et une fonction pour mixer finement les aliments.