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  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
  • Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

Philips AventTasse d'apprentissage Natural

SCF262/06

4.5
| (73) Avis | 94% recommandent ce produit
Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse
Notre nouvelle tasse d'apprentissage Natural aide votre bébé à passer du biberon à sa première tasse. Grâce aux poignées ergonomiques, votre bébé peut tenir son biberon tout seul, tout en continuant à utiliser une tétine qui lui est familière.
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Aidez votre bébé à passer du biberon à la tasse

  • Natural

  • 150 ml

  • Tétine à débit moyen

  • 4 mois et plus

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

73

Avis

94%

recommandent ce produit

1

05/12/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für Baby

Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.

Avantages

Leicht zu halten

Contre

Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

04/12/2022

Deutschland

Deutschland

Funktioniert super

Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.

Avantages

Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen

Contre

Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

02/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super, gleich eine zweite nach bestellt!

Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.

Avantages

Saugspitze

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.