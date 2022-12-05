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Natural
150 ml
Tétine à débit moyen
4 mois et plus
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
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4.5
sur 6
73
Avis
94%
recommandent ce produit
AdinaMariana
05/12/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Sehr gut für Baby
Dies ist eine großartige erste Schlucktasse. Er ist in der Lage, es leicht zu halten. Es scheint ihm leicht zu sein, daran zu saugen. Ich liebe es, dass es zwei Arten von Brustwarzen gibt. Meine Baby liebt es.
Avantages
Leicht zu halten
Contre
Vielleicht könnte es besser sein, wenn es größer wäre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Svea29
04/12/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Funktioniert super
Unsere Tochter greift mit ihren 5 Monaten nach allem. Sie hatte keine Probleme sich an den Trinklernbecher zu gewöhnen. Die Griffe passen perfekt in ihre Hände. Durch das leichte Design kann sie die Flasche gut selbst heben. Nach knapp 2 Wochen kann sie manchmal sogar schon alleine den Becher heben und trinkt ein paar Schlücke. Das ein oder andere mal muss ich sie noch etwas unterstützen aber mit etwas mehr Zeit klappt das noch besser. Wie die Aventflaschen im allgemeinen super schöner Becher und leicht zu reinigen. Wenn sie den Becher allerdings umdreht, tropft das Wasser von alleine raus.
Avantages
Optimale Größe der Griffe, leicht zu reinigen
Contre
Wenn der Becher umgedreht wird, kommt das Trinken auch ohne saugen raus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Smvasina
02/12/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Super, gleich eine zweite nach bestellt!
Mein Baby kann sein Fläschchen sehr gut halten, aber er ist absolut angewidert von Trinklernbechern und weigert sich, aus ihnen zu trinken (er ist fast 7 Monate alt). Ich wollte anfangen, ihm Wasser zu geben, wenn ich ihm zu essen gebe, um ihn ein wenig von der Flasche wegzubringen. Dieser Becher ist perfekt dafür! Er ist leicht zu greifen, gibt ihm ein angenehmes Gefühl mit der Saugerspitze, und dann kann man auf den weichen Deckel umschalten.
Avantages
Saugspitze
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF262/06 Natural-Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.