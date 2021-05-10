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Arrêté
Utilisation simple en déplacement
Tire-lait avec coussin masseur souple
Avec biberon et tétine
Couvercle voyage et disque d'étanchéité
Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.
Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une utilisation plus discrète en déplacement.
Récompenses
4.4
sur 6
161
Avis
93%
recommandent ce produit
Cha10
10/05/2021
France
Génial
Très bon produit testé et adopter autant par maman que bébé ! Je suis fan #testphilips.fr
Avantages
Simplicité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD221/00 Kit tire-lait manuel, accessoires de conservation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCD221/00 Kit tire-lait manuel, accessoires de conservation
Loulou87
09/08/2020
France
Un produit pratique et efficace !
J'ai acheté ce produit car le tire lait électrique que je louais auprès de ma pharmacie ne me convenait pas : bruyant, encombrant, peu efficace et inconfortable. J'ai eu besoin de 2/3 utilisations pour bien prendre en main le produit, n'ayant jamais utilisé de tire-lait manuel. Je suis conquise : le lait sort super bien et ce n'est pas douloureux - l'embout est très agréable. Ma poitrine me remercie de cet achat ! C'est vrai que la poignée fait parfois un peu de bruit mais cela ne me semble pas gênant du tout. Bref pour moi c'est un énorme gain de temps et de confort, à tel point que j'ai définitivement rendu le tire-lait électrique : celui-ci me suffit !
Avantages
Simple d'utilisation, efficace, indolore
Contre
Aucun selon moi, le petit bruit de la poignée ne me gêne pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
29/10/2019
France
Un produit bien pensé
Je recommande ce produit à toutes les mamans qui allaitent. Très facile d utilisation, léger facile à nettoyer et transporter grâce à son couvercle.
Avantages
Léger, facile d utilisation, pratique à nettoyer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF330/20 Tire-lait manuel Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Confort cliniquement prouvé : les tests réalisés auprès de 110 mamans montrent une nette préférence pour la marque Philips Avent par rapport à une marque concurrente.
Plus de confort : sur 73 mamans basées au Royaume-Uni allaitant au sein, 73 % affirment que ce tire-lait est plus confortable que leur tire-lait actuel (marques courantes sur le marché).
Des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/avent
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.