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  • Pièce essentielle pour le biberon
  • Pièce essentielle pour le biberon

Philips AventBague d'étanchéité pour biberon

CP9926

Pièce essentielle pour le biberon
La bague d'étanchéité fait partie du système anti-coliques à 2 pièces de Philips Avent.
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Pièce essentielle pour le biberon

  • Tétée au biberon

  • Uniquement compatible avec le capuchon et la tétine Natural

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