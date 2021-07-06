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Set
Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.
Pour gérer facilement les dates et les contenus.
Pour un réfrigérateur et un congélateur bien organisés.
4.3
sur 6
169
Avis
89%
recommandent ce produit
Nalyanda
06/07/2021
France
Parfait !
Ces pots sont juste PARFAITS. Ils s'emboitent très bien (pots et couvercles), se clipsent entre eux, gros gain de place du coup ! Ils se lavent au L-V, ils résistent bien à la chaleur, au congélateur... J'ai lu les avis dessous concernant le problème pour écrire dessus. Je n'ai pas testé le stylo bille, mais j'utilise simplement un crayon à papier. Le crayon à papier passe sans problème (comme sur une feuille !), il résiste aux lavages et il se gomme très bien. J'utilise ces pots depuis des mois et ils résistent bien (lavages, chutes, écriture).
Avantages
Tout : empilement, nettoyage, écriture
Contre
Aucun
Cet avis a été rédigé pour SCF721/20 Pot de conservation
Cet avis a été rédigé pour SCF721/20 Pot de conservation
Adel81
11/12/2019
France
Acheteur vérifié
Très bons petits conditionnements
Je suis très contente de ces petits pots je les utilise pour conserver les petits plats préparés maison en grande quantité grâce à mon thermomix. Au frigo ou au congélateur... on peut noter sur le couvercle le plat préparé et la date c'est parfait. Je sais que même quand ma fille grandira j'en aurai l'utilité
Avantages
2 tailles
Contre
Encore du plastique!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF721/20 Pot de conservation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF721/20 Pot de conservation
AudreMom
17/01/2018
France
Super pratique
Je les ai utiliser pour stocker du lait maternel et depuis que mon fils a commencé les petits pots, j'y stocke mes préparations maison. Très bonne tenue au lave-vaisselle, au micro-onde, au chauffe-biberon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF720/10 Pots de conservation Avent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF720/10 Pots de conservation Avent
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.