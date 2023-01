Les signes d’un canal lactifère bouché



Qu’est-ce qu’un canal bloqué pendant l’allaitement et en quoi est-ce différent d’autres pathologies mammaires comme la mastite ? Un canal mammaire bouché ou bloqué survient quand le lait est bloqué dans la poitrine – conséquence, le lait n’est pas complètement drainé. Cela engendre l’apparition d’une bosse sensible dans la poitrine et peut provoquer une gêne ou une douleur dans cette zone en particulier. 1

Les symptômes courants d’un canal bouché pendant l’allaitement incluent : 2

Douleur dans une partie du sein

Une bosse sensible dans une partie du sein

Une simple augmentation de chaleur dans la zone touchée

Une petite boursouflure blanche sur le mamelon

En résumé, un canal bloqué pendant l’allaitement est lié à l’apparition d’une bosse inconfortable, localisée sur le sein, sans aucun autre signe de maladie ou de fièvre. Si vous sentez que vous avez de la fièvre ou la grippe et que vos seins sont chauds au toucher, il peut s’agir d’une mastite. Découvrez plus d’informations et d’aide sur les symptômes de la mastite ici.