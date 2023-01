Comment se préparer à la première montée de lait ?

Une bonne préparation peut aider les mamans à être plus sereines à la première montée de lait. Voici quelques conseils pour bien se préparer à l’allaitement :



Faire un contrôle mammaire avec un professionnel de santé. Cela peut être particulièrement utile pour les femmes qui ont des mamelons plats ou inversés pour savoir à quoi s’attendre durant l’allaitement et si des ajustements sont nécessaires pour un allaitement confortable.





Cela peut être particulièrement utile pour les femmes qui ont des mamelons plats ou inversés pour savoir à quoi s’attendre durant l’allaitement et si des ajustements sont nécessaires pour un allaitement confortable. Établir les objectifs de l’allaitement. Des recherches ont démontré que se fixer des objectifs aide les mamans à rester motivées pour allaiter.





Des recherches ont démontré que se fixer des objectifs aide les mamans à rester motivées pour allaiter. Mettre en place un planning d’allaitement. Tout comme un planning de naissance, un planning d’allaitement peut aider les parents à avoir sous la main le soutien médical et un réseau d’aide et de soutien en cas de besoin. Par exemple, montrer à ses proches comment tirer son lait ou comment se déroule l’allaitement peut les aider à comprendre comment ils peuvent aider.





Tout comme un planning de naissance, un planning d’allaitement peut aider les parents à avoir sous la main le soutien médical et un réseau d’aide et de soutien en cas de besoin. Par exemple, montrer à ses proches comment tirer son lait ou comment se déroule l’allaitement peut les aider à comprendre comment ils peuvent aider. Planifier le contact peau à peau. Le contact peau à peau immédiatement après la naissance peut aider à stimuler les besoins instinctifs et nutritifs du bébé.





Le contact peau à peau immédiatement après la naissance peut aider à stimuler les besoins instinctifs et nutritifs du bébé. Anticiper l’évolution de l’allaitement quand bébé grandit. Se renseigner sur le développement des bébés et comment adapter l’allaitement pour répondre à leurs besoins au fur et à mesure qu’ils grandissent pourra faciliter le processus d’allaitement.

Il est conseillé aux futures mères de se constituer une équipe de soutien qui les aidera tout au long de l’allaitement. Qu’est-ce qu’une équipe de soutien ? Elle peut comprendre les professionnels de santé qui les accompagnent, des cours de préparation à l’accouchement, un conseiller en allaitement ainsi que des apps (découvrez Grossesse + sur l’App Store ou Google Play), des forums en ligne et surtout des proches bienveillants, notamment les amies et parentes qui ont déjà vécu une grossesse.



Lire des articles sur comment se préparer à allaiter et partager ces informations avec les amis et la famille peut par ailleurs aider les mamans et leurs partenaires à se sentir plus rassurés et impliqués.