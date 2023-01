Comment faire faire son rot à bébé ?

5 min. de lecture Nourrir un nouveau-né est un moment très spécial où l’on crée des liens intimes et une vraie connexion avec lui. Cependant, cela suscite toujours de nombreuses questions - surtout si c’est la première fois – notamment sur la meilleure façon de faire roter bébé. Faire faire le rot à un nourrisson n’est pas toujours aussi simple qu’une petite tape dans le dos. Il existe des techniques et des astuces pour faire faire le rot à bébé pour être sûr qu’il ou elle évacue tous les gaz. Dans ce guide, vous retrouverez toutes les informations nécessaires concernant le rot de bébé (ou éructation), de ses causes aux questions les plus fréquentes à son propos. N’hésitez pas à demander l’avis d’un professionnel pour plus d’informations et de conseils.