Coliques d’un bébé : les symptômes



Les coliques sont courantes chez les bébés. Elles surviennent généralement dans les premières semaines après la naissance et on estime qu’elles touchent entre 10 et 40% des enfants dans le monde.1 Voici comment savoir si un bébé a des coliques : 2



Le bébé est en bonne santé générale



Il ou elle pleure pendant au moins 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine

Le bébé donne des coups de pied ou lève les jambes comme pour soulager une douleur due aux gaz

Son ventre paraît gonflé ou dur quand il ou elle pleure

S’il est facile de reconnaître le symptôme d’une colique d’un bébé, quelle en est la cause ? La cause exacte d’une colique est encore inconnue mais certains médecins affirment que divers facteurs peuvent augmenter le risque de colique. Ceux-ci incluent : 3 Un appareil digestif qui n’est pas complètement développé

L’intolérance à certains aliments qu’une maman consomme pendant l’allaitement

L’intolérance aux protéines de lait dans le lait infantile

Reflux acide ou gaz

Mauvais rot

Consommation de tabac durant la grossesse

