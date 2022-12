Sucette pour bébé : pour ou contre ?

Inconvénients de la sucette pour votre bébé

Comme la plupart des choses dans la vie, il y a de potentiels revers à l’utilisation de la sucette. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de ne pas donner de sucette à votre bébé : 1. Confusion de la sucette avec le sein Bien que l’utilisation de la sucette pendant l’allaitement soit une préoccupation pour beaucoup de parents, le risque de confusion avec le sein n’est pas prouvé scientifiquement à ce jour 1. Sucette et allaitement ne sont donc pas incompatibles ! Il est cependant conseillé d’attendre que votre bébé maîtrise la tétée avant de lui proposer une sucette, ce qui arrive généralement dès trois ou quatre semaines. Pour plus d’informations sur l’âge idéal pour commencer la sucette, cliquez ici.



2. Nettoyage de la sucette Les sucettes ont tendance à être facilement lancées ou crachées au sol, ce qui demande un nettoyage consciencieux avant de les remettre dans la bouche de votre nouveau-né. Si vous décidez d’utiliser une sucette, assurez-vous d’avoir tout ce qu’il vous faut pour la nettoyer lorsque vous sortez de chez vous. Et pour la ranger en toute simplicité sans qu’elle traîne partout, vous pouvez opter pour une peluche ultra-douce avec sucette. Détachable, elle est aussi facile à nettoyer en toute simplicité.



3. Perte et oubli de sucette Que se passe-t-il lorsque votre nouveau-né s’habitue à sa sucette et la perd ? Vous aurez un bébé pas si content que ça. Si vous optez pour la sucette, assurez-vous de voyager avec une sucette de rechange en cas de perte. La sucette Philips Avent Ultra Soft existe en pack de 2 pour éviter les gros chagrins si votre bébé perd sa “totote”. 4. Problèmes de dents C’est sans doute l’une des préoccupations les plus courantes parmi les jeunes parents après la sucette et l’allaitement : quel est l’effet de la sucette sur les dents de votre bébé ? Il est vrai que l’utilisation prolongée et inadéquate de la sucette peut conduire à des problèmes dentaires 2, notamment des problèmes d’alignement de dents. Alors, quelle sucette choisir pour un bébé, allaité ou non ? Assurez-vous que vous choisissez une sucette à la forme anatomique adaptée, conçue pour aider au bon développement dentaire comme les sucettes orthodontiques Philips Avent.