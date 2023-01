Sucette : à partir de quel âge commencer ?

4. Laissez le miel et le sucre au placard Assurez-vous de donner la tétine propre et en l’état à votre bébé. Pas besoin de la rendre plus attractive avec du sucre ou du miel : une sucette recouverte de sucre pourrait endommager les dents de votre bébé.

5. Proposez la sucette à votre bébé au moment du coucher Pendant que vous couchez votre bébé, proposez-lui la sucette pour l’aider à s’endormir tout en douceur. Choisissez-en une sûre, sans bisphénol A (BPA) et adaptée à l’âge de votre bébé. Des études scientifiques se sont aussi intéressées au lien entre l’utilisation de la sucette pendant le sommeil de bébé et la réduction du risque de mort subite du nourrisson 3. Préparez-vous cependant à devoir vous lever au milieu de la nuit quand votre bébé finira immanquablement par faire tomber sa tétine !