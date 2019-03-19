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  • Des câlins réconfortants
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Philips Aventpeluche ultra-douce

SCF348/11

4.7
| (175) Avis | 98% recommandent ce produit
Des câlins réconfortants
La peluche ultra-douce de Philips Avent comprend un animal en peluche et une sucette ultra-douce. Légère, elle accompagne votre bébé afin de le rassurer. Vous la retrouverez facilement et pourrez la détacher de la sucette pour la nettoyer en toute simplicité.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Avec sucette ultra-douce

Des câlins réconfortants

  • Peluche avec sucette ultra-douce

  • 0 mois et +

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • 1 peluche et 1 sucette 0-6 mois

Permet à votre bébé et à vous-même de retrouver la sucette

Permet à votre bébé et à vous-même de retrouver la sucette

Ne perdez plus votre temps à rechercher les sucettes ! La peluche permet de localiser la sucette facilement.

Des bébés plus apaisés avec chaque câlin

Des bébés plus apaisés avec chaque câlin

Les bébés sont plus apaisés lorsqu'ils câlinent leur animal en peluche fabriqué avec un tissu doux et doté de pattes légèrement lestées qui aident à maintenir la sucette en place.

Animal en peluche compatible avec toutes les sucettes Philips Avent

Animal en peluche compatible avec toutes les sucettes Philips Avent

L'animal en peluche est compatible avec toutes les sucettes Philips Avent. Vous pouvez donc les associer de manière à obtenir le produit adapté à votre bébé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

175

Avis

98%

recommandent ce produit

1

19/03/2019

France

France

Je recommande

J'utilise cette peluche attache-tétine depuis la naissance de mon fils il y a 10 jours. Peluche très douce et mignone. Je ne recommande pas pour dormir par contre: je trouve que l'attache tétine devrait être un peu plus longue car la peluche se retrouve vite devant le visage de bébé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF348/13 peluche ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF348/13 peluche ultra-douce

19/03/2019

France

France

un Produit au top

Un super produit, qualité géniale, super ingénieux, légé, couleur très jolie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF348/12 peluche ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF348/12 peluche ultra-douce

19/03/2019

France

France

Très convaincus

J'ai tout de suite adhérer au produit tout comme ma fille! Sucette très pratique, simple, et pas très grosse ce qui ne choque pas sur son visage, sans parler de la peluche qui est pas trop grosse est très douce en plus de son accroche à scratch intégrer ! Je recommande vivement !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF348/11 peluche ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF348/11 peluche ultra-douce

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Dans le cadre d'un test consommateurs réalisé auprès de 112 mamans aux États-Unis en 2016, 96 % des mamans ont déclaré que la collerette laissait moins de marques et irritait moins la peau.

  2. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra soft.

  3. La marque numéro 1 des sucettes

  4. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  5. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement