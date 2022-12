Die Nuggi-Nachteile



Neben diesen Vorzügen hat ein Nuggi auch ein paar Nachteile. Hier sind einige Gründe, aufgrund derer Sie sich gegen den Nuggi für Ihr Baby entscheiden könnten:

1. Saugverwirrung Für die sogenannte «Saugverwirrung» mit der Brustwarze gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Gesundheitsexperten empfehlen jedoch, den Nuggi erst dann einzusetzen, wenn das Stillen problemlos funktioniert. In der Regel ist ein Baby mit etwa drei bis vier Wochen vollständig an die Brust gewöhnt.

2. Mangelnde Hygiene Nuggi werden oft vom Baby heruntergeworfen oder ausgespuckt, woraufhin sie gründlich gesäubert werden müssen, bevor sie dem Neugeborenen wieder angeboten werden können. Falls Sie sich für den Nuggi entscheiden, denken Sie daran, unterwegs angemessene Säuberungsutensilien dabei zu haben oder den Nuggi in einer Transportbox aufzubewahren.

3. Abhängigkeit von Lieblingsnuggis Wenn ihr Baby seinen Lieblings-Nuggi einmal gefunden hat, wird auch nur noch dieser in Frage kommen. Falls Sie sich unterwegs und auf Reisen auf den Nuggi verlassen, um Ihr Baby ruhig zu halten, haben Sie immer Ersatznuggi für den Notfall dabei.

4. Der Nuggi & die Zähne Ein bekanntes Argument gegen Nuggis ist, dass sie schädlich für die Zähne seien. Werden Nuggis dauerhaft verwendet, kann dies in der Tat zu Zahnproblemen führen, unter anderem im Hinblick auf die Zahnstellung.3 Sie sollten daher einen Nuggi wählen, der speziell für eine natürliche Dentalentwicklung konzipiert wurde, wie zum Beispiel der Philips Avent Soothie Schnuller. Dieser weiche Silikonsauger passt sich dem Gaumen und den Zähnen Ihres Babys während des Wachstums an und fördert so eine natürliche Dentalentwicklung.