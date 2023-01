Ein schreiendes Baby beruhigen

Darum schreit Ihr Baby

Wenn Babys schreien, ist das das Normalste der Welt, besonders in den ersten drei Lebensmonaten. In den ersten drei Lebenswochen schreit es wahrscheinlich noch relativ wenig, dann nimmt das Schreien zu und erreicht meist in der sechsten Lebenswoche seinen Höhepunkt. Nach der sechsten Lebenswoche werden die Schreiperioden in der Regel kürzer, bis sie nach drei Monaten fast oder ganz verschwinden.1 Denken Sie jedoch daran, dass die Häufigkeit, Dauer und Lautstärke, mit der Babys schreien, von Kind zu Kind sehr unterschiedlich ist. Schreien ist die Art und Weise Ihres Babys, mit Ihnen zu kommunizieren und Ihnen mitzuteilen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Babys schreien aus vielen verschiedenen Gründen, meistens aber darum: 1 Es hat Hunger

Es ist müde und findet nicht zur Ruhe

Es braucht eine frische Windel

Es braucht Zuwendung