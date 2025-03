Passt sich bequem der natürlichen Gesichtsform des Babys an Bei der Entwicklung des Philips Avent Soothie standen die natürlichen Gesichtskonturen Ihres Babys im Mittelpunkt. Sein gekrümmtes, herzförmiges Saugerschild stößt nicht gegen die kleine Nase das Babys. Der aus Silikon für medizinische Zwecke hergestellte Soothie wird in Krankenhäusern in ganz Europa eingesetzt.*