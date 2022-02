La conduite dans le noir peut solliciter excessivement vos yeux, ce qui est mauvais pour la vue et augmente le risque de fatigue. En projetant une lumière plus blanche, les lampes halogènes Philips de montée en gamme améliorent le contraste dans votre champ de vision. Ainsi, vous repérerez et identifierez les éléments approchants avec une plus grande confiance. Une meilleure vision vous permet de maintenir votre vigilance plus longtemps, pour une conduite plus sûre et plus agréable.