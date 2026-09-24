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12972RGTS2
Lampe homologuée sur voie publique aux performances incroyables
Si la conduite vous passionne, laissez les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision GT200 hisser votre expérience de conduite à un niveau supérieur. L'éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux projeté à plus de 80 mètres plus loin augmente la visibilité et améliore les temps de réaction, pour une conduite pleine de sensations.
Type de lampe : H7
12 V, 55 W
Jusqu'à +200 % de luminosité
Un faisceau étendu sur la route
Nombre de lampes : 2
La lampe Philips RacingVision GT200 est la plus performante de la gamme. Elle offre la visibilité ultra-lumineuse d'une lampe de rallye dans un format adapté à la voie publique. Découvrez la netteté parfaite créée par un éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux¹. Cette conception optimisée de lampe produit une luminance plus élevée permettant de mieux voir la route devant soi, pour une conduite plus sûre et pleine de sensations.
Avec son faisceau ultra-hautes performances dépassant de 80 mètres la longueur minimale légale², la lampe Philips RacingVision GT200 vous permet de voir plus loin devant vous. Repérez les dangers éventuels plus tôt, réagissez plus vite et positionnez votre voiture avec plus d'exactitude sur la route. Votre expérience de conduite sera ainsi plus sûre et plus satisfaisante.
Les lampes pour éclairage avant Philips RacingVision GT200 sont homologuées par l'ECE pour une utilisation sur le réseau routier. Les conducteurs à la recherche de performances bénéficient d'une lampe lumineuse homologuée sur voie publique et conforme aux réglementations en vigueur.
Récompenses
3.8
sur 6
296
Avis
Amederic
24/09/2026
France
Acheteur vérifié
Ampoules parfaites aux dimensions d une standard
Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .
Avantages
Taille et lumière
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide
Date d'utilisation 2026-08-24
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date d'utilisation 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Date d'utilisation 2025-01-18
¹ Luminosité comparée à la norme minimale légale.
² Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la longueur du faisceau au chiffre minimum dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux. Distance maximale depuis le véhicule.