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  • Un style élégant irrésistible
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WhiteVision ultraUn style blanc élégant

12336WVUB1

3.8
| (257) Avis
Un style élégant irrésistible
La Philips WhiteVision ultra dotée de notre revêtement dernière formule produit une magnifique lumière blanche. Cette lampe halogène légale sur voie publique est la plus blanche de notre gamme. Elle est idéale pour un style élégant.
Voir tous les avantages

Nos derniers éclairages automobiles blancs élégants

Un style élégant irrésistible

  • Type de lampe : H3

  • 12 V, 55 W

  • Jusqu'à 60 % de visibilité en plus

  • Aspect blanc vif

  • Nombre de lampes : 1

Lumière blanche vive

Avec leur lumière blanche vive, les feux antibrouillard Philips WhiteVision ultra révolutionnent l'allure de votre voiture. C'est le choix parfait pour une expérience de conduite lumineuse et élégante.

Feux antibrouillard halogènes de montée en gamme, pour un style très élégant

La Philips WhiteVision ultra est conçue pour les conducteurs souhaitant une montée en gamme qui offre le style et l'apparence d'un éclairage LED alors qu'ils conduisent un véhicule doté d'une technologie conventionnelle. Grâce à une nouvelle formule avancée de revêtement sur le verre, les lampes WhiteVision ultra sont nos lampes homologuées sur voie publique les plus blanches. Elles apportent un magnifique style aux réflecteurs des feux antibrouillard tout en s'accordant avec la couleur des lampes pour éclairage avant de montée en gamme.

De superbes feux antibrouillard homologués sur voie publique, pour un style élégant

Les feux antibrouillard de montée en gamme WhiteVision ultra sont certifiés ECE, pour une lumière blanche éclatante sur la route. Les conducteurs apprécient le style incomparable qu'apportent ces lampes homologuées sur voie publique et conformes à la législation routière. Elles offrent une grande visibilité sans compromettre la sécurité, car elles n'éblouissent pas le conducteur en face.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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