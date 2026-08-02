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12336WVUB1
Type de lampe : H3
12 V, 55 W
Jusqu'à 60 % de visibilité en plus
Aspect blanc vif
Nombre de lampes : 1
Avec leur lumière blanche vive, les feux antibrouillard Philips WhiteVision ultra révolutionnent l'allure de votre voiture. C'est le choix parfait pour une expérience de conduite lumineuse et élégante.
La Philips WhiteVision ultra est conçue pour les conducteurs souhaitant une montée en gamme qui offre le style et l'apparence d'un éclairage LED alors qu'ils conduisent un véhicule doté d'une technologie conventionnelle. Grâce à une nouvelle formule avancée de revêtement sur le verre, les lampes WhiteVision ultra sont nos lampes homologuées sur voie publique les plus blanches. Elles apportent un magnifique style aux réflecteurs des feux antibrouillard tout en s'accordant avec la couleur des lampes pour éclairage avant de montée en gamme.
Les feux antibrouillard de montée en gamme WhiteVision ultra sont certifiés ECE, pour une lumière blanche éclatante sur la route. Les conducteurs apprécient le style incomparable qu'apportent ces lampes homologuées sur voie publique et conformes à la législation routière. Elles offrent une grande visibilité sans compromettre la sécurité, car elles n'éblouissent pas le conducteur en face.
3.8
sur 6
257
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées