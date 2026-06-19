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WhiteVision ultraEleganter weißer Look

12336WVUB1

3.8
| (257) Bewertungen
Eleganter, unwiderstehlicher Look
Philips WhiteVision ultra mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckendes weißes Licht aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.
Alle Vorteile anzeigen

Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto

Eleganter, unwiderstehlicher Look

  • Lampentyp: H3

  • 12 V, 55 W

  • Bis zu 60 % mehr Sicht

  • Strahlend weißes Licht

  • Anzahl der Lampen: 1

Strahlend weißes Licht

Philips WhiteVision ultra Nebelscheinwerfer revolutionieren den Look Ihres Autos mit elegantem weißem Licht. Die richtige Wahl für ein helles und stilvolles Fahrerlebnis!

Hochwertige Nebelscheinwerfer für einen äußerst eleganten Look

Philips WhiteVision ultra wurde speziell für Fahrer entwickelt, die ihr konventionell ausgestattetes Auto mit LED-Beleuchtung stilvoll aufwerten möchten. Dank der neuen fortschrittlichen Beschichtung sorgen die WhiteVision ultra Lampen als weißeste straßentaugliche Beleuchtungslösung für ein atemberaubendes Aussehen der Nebelscheinwerfer – farblich passend zu den hochwertigen Scheinwerferlampen.

Beeindruckende Nebelscheinwerfer mit Straßenzulassung für einen stilvollen Look

WhiteVision ultra upgrade Nebelscheinwerfer sind ECE-zertifiziert für helles weißes Licht auf der Straße. Fahrer genießen einen lebendigen Look und straßentaugliche Leuchten, die mit den entsprechenden Vorschriften konform sind. Dabei sorgen sie für gute Sichtbarkeit, ohne die Sicherheit des entgegenkommenden Autos zu gefährden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

257

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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