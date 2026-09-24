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VisionPlus de visibilité

12336PRB1

3.8

| (296) Avis

Conduisez en toute tranquillité

Offrant jusqu'à 30 % plus de visibilité qu'une lampe standard, l'éclairage avant Vision est économique et projette un faisceau lumineux d'excellente qualité (Qualité des pièces d'origine), avec la garantie de plus de sécurité et de confort.

Voir tous les avantages

Jusqu'à 30 % de visibilité en plus qu'une lampe standard

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : H3

  • 12 V, 55 W

  • Jusqu'à 30 % de visibilité en plus

  • Excellent rapport qualité-prix

  • Nombre de lampes : 1

Les lampes Vision projettent un faisceau d'une portée supérieure à celle des lampes standard

Les lampes Vision projettent un faisceau d'une portée supérieure à celle des lampes standard

Nos solutions d'éclairage produisent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Nos solutions d'éclairage sont également les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.

La sécurité routière commence par la visibilité

La sécurité routière commence par la visibilité

L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui permet effectivement de prévenir les accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

296

Avis

24/09/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ampoules parfaites aux dimensions d une standard

Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .

Avantages

Taille et lumière

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

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