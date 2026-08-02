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12972WVUSM
Type de lampe : H7
12 V, 55 W, feux de position W5W inclus
Jusqu'à 60 % de visibilité en plus
Jusqu'à 4 200 K
Nombre de lampes : 2 + 2
Atteignant jusqu'à 4 200 Kelvin, les phares avant Philips WhiteVision ultra révolutionnent l'allure de votre voiture avec une lumière blanche vive. C'est le choix parfait pour une expérience de conduite brillante et élégante.
Philips WhiteVision Ultra est conçue pour les conducteurs souhaitant une amélioration avec le style et l'apparence rappelant ceux de l'éclairage LED, mais qui conduisent un véhicule doté d'une technologie halogène. Grâce à la nouvelle formule avancée de revêtement sur le verre, les ampoules WhiteVision ultra sont nos lampes homologuées pour la route les plus blanches, donnant un aspect sensationnel au réflecteur du feu avant.
Les nouvelles ampoules WhiteVision ultra pour phares avant sont certifiées ECE pour une lumière blanche intense sur la route. Les conducteurs bénéficient d'une allure saisissante et de lampes homologuées pour la route et conformes à la réglementation en vigueur. Sans compromettre la sécurité en éblouissant le conducteur en face, elles vous offrent une grande visibilité.
3.8
sur 6
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées