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WhiteVision ultraEleganter weißer Look

12972WVUSM

3.8
| (256) Bewertungen
Eleganter, unwiderstehlicher Look
Philips WhiteVision ultra H7 mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckende 4.200 Kelvin aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.
Alle Vorteile anzeigen

Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto

Eleganter, unwiderstehlicher Look

  • Lampentyp: H7

  • 12V, 55W, W5W Positionsleuchten im Lieferumfang enthalten

  • Bis zu 60 % mehr Sicht

  • Bis zu 4.200 K

  • Anzahl Lichtquellen: 2+2

Bis zu 4200 Kelvin strahlend weißes Licht

Mit bis zu 4200 Kelvin revolutionieren Philips WhiteVision ultra Scheinwerferlampen den Look Ihres Autos mit einem strahlend weißen Licht. Die richtige Wahl für ein gut beleuchtetes und stylisches Fahrerlebnis!

Hochwertige Halogen-Scheinwerferlampen für einen äußerst stylischen Look

Philips WhiteVision ultra wurde speziell für Fahrer entwickelt, die ihren Halogenscheinwerfern die Optik einer LED-Beleuchtung verleihen möchten. Die WhiteVision ultra Lampen sind unsere weißesten straßenzugelassenen Lampen und sorgen durch die verbesserte Beschichtungstechnologie für einen atemberaubenden Look der Scheinwerfer.

Beeindruckende Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung für einen stylischen Look

WhiteVision ultra Scheinwerferlampen sind ECE-zertifiziert – für helles, weißes Licht auf der Straße. Die Fahrer erhalten einen frischen Look und straßenzugelassene Lampen, die alle entsprechenden Vorschriften erfüllen. Ohne die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden, sorgen sie für optimale Sichtbarkeit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

256

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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