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  • Une luminosité exceptionnelle pour plus de sécurité
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X-tremeVision Pro150Performances et durée de vie

9012XVPB1

3.8
| (257) Avis
Une luminosité exceptionnelle pour plus de sécurité
Associant une luminosité exceptionnelle à une durée de vie auparavant impossible à obtenir avec une lampe aux performances aussi élevées, la lampe Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilité qu'il vous faut pour assurer votre sécurité et celle de vos proches sur la route.
Voir tous les avantages

Hautes performances et longue durée de vie : une combinaison parfaite

Une luminosité exceptionnelle pour plus de sécurité

  • Type de lampe : HIR2

  • 12 V, 55 W

  • Jusqu'à 150 % de luminosité en plus

  • Jusqu'à 300 h

  • Nombre de lampes : 1

Plus de visibilité pour conduire en toute sécurité

Avec la lampe Philips X-tremeVision Pro150, vous bénéficiez d'une lumière jusqu'à 150 % plus vive¹. Prenez la voiture pour retrouver vos proches avec l'assurance de bien voir, même dans l'obscurité et des conditions météorologiques défavorables. La conception avancée du filament apporte plus de précision et de luminance pour un meilleur éclairage de la route, tandis que la nouvelle technologie de verre quartz Philips Diamond Precision augmente la luminosité.

Une lampe hautes performances offrant jusqu'à 450 heures de fonctionnement(3)

La nouvelle technique de production utilisée pour le verre quartz Philips Diamond Precision accroît la luminosité tout en offrant une meilleure résistance aux chocs thermiques et à la pression. Un mélange sur mesure de gaz nobles protège encore mieux le filament du vieillissement. Ainsi, la lampe est plus lumineuse et bénéficie d'une durée de vie plus longue, pouvant atteindre 450 heures (modèles H7, HIR2 : 300 h), sans doute un record pour une lampe d'une telle puissance.

Bénéficiez de plus de temps pour repérer et éviter les dangers

Parce qu'elle est capable d'éclairer la route jusqu'à 70 mètres plus loin(2), la lampe Philips X-tremeVision Pro150 accroît votre capacité à réagir à des dangers potentiels. En augmentant votre distance de sécurité, elle rend la route plus sûre, aussi bien pour vous que pour vos passagers.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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Mentions légales

  1. 1 Luminosité comparée à la norme minimale légale.

  2. 2 Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la longueur du faisceau au chiffre minimum dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux. Distance maximale depuis la voiture.

  3. 3 Concerne les applications de feux de croisement, et non les applications de feux antibrouillard