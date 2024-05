Remplacez les ampoules par paires pour plus de sécurité

Remplacer les ampoules de phare par paires est plus efficace que de remplacer seulement l'ampoule défectueuse. Les ampoules actuelles sont dotées d'un flux lumineux plus puissant et d'un rendement plus élevé qui garantissent une conduite automobile sécurisée. En général, remplacer les ampoules par paires présente de nombreux avantages : tranquillité d'esprit, économie, risques moins élevés de défaillance des ampoules, faisceau plus lumineux et mieux équilibré et, surtout, sécurité.