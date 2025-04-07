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MonitorMoniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

346P1CRH/00

3.7

| (30) Avis

Maîtrisez chaque tâche grâce à une vue panoramique ultranette

L'écran WQHD incurvé Philips Brilliance avec DisplayHDR 400 affiche une image exceptionnelle, d'une netteté parfaite. Augmentez votre productivité grâce à la technologie USB-C et à la webcam rétractable sécurisée avec Windows Hello.

Voir tous les avantages

Maîtrisez chaque tâche grâce à une vue panoramique ultranette

  • P-line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Des images UltraWide CrystalClear QHD 3 440 x 1 440 pixels

Des images UltraWide CrystalClear QHD 3 440 x 1 440 pixels

Ces moniteurs Philips offrent des images UltraWide CrystalClear Quad HD 3 440 x 1 440 pixels. Équipés de dalles hautes performances offrant une grande densité de pixels et un grand angle de vue de -178/+178 degrés, ces nouveaux moniteurs donnent vie à vos images et graphismes. Leur format 21/9 UltraWide vous permet d'augmenter votre productivité en facilitant les comparaisons directes et l'affichage des différentes colonnes des feuilles de calcul. Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des informations détaillées pour ses solutions de CAO et FAO ou un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, les écrans Philips affichent des images de qualité CrystalClear.

L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages

L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages

L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.

Station d'accueil USB-C intégrée

Station d'accueil USB-C intégrée

Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB de type C intégrée avec fonction d'alimentation. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un unique câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Connectez en toute simplicité votre ordinateur portable à ce moniteur au moyen d'un unique câble USB-C pour regarder des vidéos haute résolution et effectuer des transferts de données ultra-rapides, tout en rechargeant votre ordinateur portable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

30

Avis

07/04/2025

France

France

Acheteur vérifié

Fonctionne tres bien

Bien pour travailler. Mais attention au cable usb C. S'il marche plus trop bien, nous avons ecore de l'affichage de l'ecran, mais plus la webcam.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 346P1CRH Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

Date d'utilisation 2023-04-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 346P1CRH Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

Date d'utilisation 2023-04-07

18/10/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr gutes, großes Bildschirm.

Höhe verstellbar, man kann auch stehen arbeiten. Sehr gute Bildqualität. Ich habe es mit meinem mac air m1 benutzt. Eine große Nachteil wäre Fressen vom Strom.

Avantages

Sehr gute Bildqualität, Höhe ist einfach toll, drehbar

Contre

Stromfresser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss

Date d'utilisation 2021-09-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss

Date d'utilisation 2021-09-18

18/02/2022

Deutschland

Deutschland

Mit MacBook alles perfekt

Ich kann die negativen Bewertungen besonders bzgl. der USB-C Verbindung überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe an dem Bildschirm ein 2016er Intel MacBook Pro und inzwischen ein 2021 MacBook Pro verwendet. Habe einfach das mitgelieferte USB-C Kabel angeschlossen und kann die native Auflösung @100hz, Maus+Tastatur+Ethernet verwenden ohne das jemals der Akku runter geht. Ich ich verwende das Notebook als Softwareentwickler. Habe also regelmäßig 100% Last. Die beschrieben Probleme liegen definitiv an den verwendeten Notebooks, nicht an diesem Bildschirm.

Avantages

KVM und PowerDelivery funktionieren einwandfrei

Contre

Webcam Qualität schlecht, Lichtsensor/auto. Helligkeit fehlerhaft

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss

Date d'utilisation 2021-02-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss

Date d'utilisation 2021-02-18

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  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI.

  3. En cas de connexion USB-C, si votre PC ne prend pas en charge la technologie HBR3, sélectionnez le réglage USB 2.0 pour votre concentrateur USB, et la résolution passera à 3 440 x 1 440 et 100 Hz.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  6. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  7. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  8. Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976

  9. Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.

  10. DisplayPort version 1.4 destiné au format HDR

  11. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  12. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  13. Nombre maximal d'écrans externes pouvant être pris en charge : 1 sur le port USB-C, 2 en utilisant le connecteur DP

  14. La résolution maximale des moniteurs externes dépend des limitations de la bande passante.

  15. Si votre moniteur est connecté via le port USB-C et que le PC est compatible HBR3, vous pouvez bénéficier d'une fonction MST avec une résolution maximale de 3 440 x 1 440 à 60 Hz pour le moniteur principal, et de 1 920 x 1 080 à 60 Hz pour le moniteur secondaire. Sinon, réglez le moniteur principal sur USB 2.0 dans le menu à l'écran pour profiter de la fonction MST.

  16. En fonctionnement MST sur DP, sélectionnez le mode d'extension de sortie DP dans le menu à l'écran du moniteur principal comme du secondaire. La résolution maximale des deux moniteurs ne peut être que de 3 440 x 1 440 à 60 Hz.

  17. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  18. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.

  19. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.

  20. Le type, la quantité ou les spécifications des câbles fournis avec le produit peuvent varier selon les exigences spécifiques du pays ou de la région.