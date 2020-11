Sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui, les patients recherchent généralement l’établissement qui sera en mesure de leur offrir les soins les plus attentifs. Cela est possible grâce à la solution In-bore Experience qui allie une qualité d’image excellente et un environnement accueillant.



Dès l’instant où le patient entre dans l’IRM, soit le moment qui lui semble le plus angoissant, et jusqu’à la fin de l’examen, cette solution Philips permet au patient de se détendre et de rester immobile.





Trois éléments innovants (expérience visuelle, guidage rassurant et réduction des bruits) ont été associés afin d’améliorer la satisfaction et la coopération du patient. Si l’examen IRM est plus agréable pour le patient, cela peut rendre votre processus de travail plus efficace.