Ein PACS, eine Vision Durch den Wechsel zu Philips IntelliSpace PACS erwartet UCHealth eine Ersparnis von 11,1 Millionen US-Dollar in fünf Jahren sowie einen verbesserten Arbeitsablauf, direkten Zugriff auf Bilder für eine optimierte Patientenversorgung und eine flexible und agile Struktur, die in der Lage ist, sich an Neuerwerbungen anzupassen.