Wir definieren Gesundheit neu

Wie viele Firmen können behaupten, einen 2. Dan Karate Schwarzgurt bei sich im Team zu haben? Nicht jeder ist bereit, die Disziplin, die Ausdauer und den Schweiss hineinzustecken, den es dazu braucht. Rolf hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen, hauptsächlich um etwas für seine Gesundheit zu tun. Schlussendlich hat er über die letzten zwanzig Jahre mehr als einen gesunden Körper bekommen – er hat eine grundlegende und mehrwertbringende Lebensphilosophie für sich entdeckt.