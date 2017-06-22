Wir definieren Gesundheit neu

Wir möchten den Menschen helfen, gesünder zu leben oder schneller wieder gesund zu werden. Deswegen entwickeln wir Innovationen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern.
Wir möchten den Menschen helfen, gesünder zu leben oder schneller wieder gesund zu werden. Deswegen entwickeln wir Innovationen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern.
Gesundes Essen und Genuss – das geht für uns Hand in Hand. Unsere Innovationen machen gesunde Ernährung fein und leicht.
Gesundes Essen und Genuss – das geht für uns Hand in Hand. Unsere Innovationen machen gesunde Ernährung fein und leicht.
Gesundes Essen und Genuss – das geht für uns Hand in Hand. Unsere Innovationen machen gesunde Ernährung lecker und leicht.
Gesunde Zähne und frischer Atem sind nicht nur der Schlüssel zu mehr Selbstbewusstsein, sie haben auch einen positiven Einfluss auf die gesamte Gesundheit.
Gesunde Zähne und frischer Atem sind nicht nur der Schlüssel zu mehr Selbstbewusstsein, sie haben auch einen positiven Einfluss auf die gesamte Gesundheit.
Gesunde Zähne und frischer Atem sind nicht nur der Schlüssel zu Selbstbewusstsein, sie haben auch einen positiven Einfluss auf die gesamte Gesundheit.
Neues Leben ist das wertvollste Geschenk überhaupt. Wir sind stolz darauf, diesen Weg begleiten zu dürfen – von der Schwangerschaft bis zu den ersten Schritten.
Neues Leben ist das wertvollste Geschenk überhaupt. Wir sind stolz darauf, diesen Weg begleiten zu dürfen – von der Schwangerschaft bis zu den ersten Schritten.
Neues Leben ist das wertvollste Geschenk überhaupt. Wir sind stolz darauf, diesen Weg begleiten zu dürfen – von der Schwangerschaft bis zu den ersten Schritten.
Herzerkrankungen sind unser grösstes Gesundheitsrisiko. Wir decken von der Prävention über die Diagnose bis zur Behandlung ein grosses Spektrum der Kardiologie ab.
Herzerkrankungen sind unser grösstes Gesundheitsrisiko. Wir decken von der Prävention über die Diagnose bis zur Behandlung ein grosses Spektrum der Kardiologie ab.
Herzerkrankungen sind unser größtes Gesundheitsrisiko. Wir decken von der Prävention über die Diagnose bis zur Behandlung ein großes Spektrum der Kardiologie ab.
Können Menschen mit schweren Atemwegsproblemen ein besseres Leben führen? Wir sind davon überzeugt.
Können Menschen mit schweren Atemwegsproblemen ein besseres Leben führen? Wir sind davon überzeugt.
Können Menschen mit schweren Atemwegsproblemen ein besseres Leben führen? Wir sind davon überzeugt.
Schlafapnoe ist nicht nur lästig, sie ist riskant für die Gesundheit. Unsere Lösung hilft dabei, wieder besser zu schlafen und tagsüber produktiver zu sein.
Schlafapnoe ist nicht nur lästig, sie ist riskant für die Gesundheit. Unsere Lösung hilft dabei, wieder besser zu schlafen und tagsüber produktiver zu sein.
Schlafapnoe ist nicht nur lästig, sie ist riskant für die Gesundheit. Unsere Lösung hilft dabei, wieder besser zu schlafen und tagsüber wieder produktiver zu sein.
Unser Ziel ist das Leben der Menschen durch unsere Innovationen zu verbessern. Leidenschaftlich gehen wir dieses Ziel nach. Sehen Sie hier wie unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen uns dabei unterstützen.
Rolf Himmelberger:
Project Leader Site Planning
Health Systems
Wie viele Firmen können behaupten, einen 2. Dan Karate Schwarzgurt bei sich im Team zu haben? Nicht jeder ist bereit, die Disziplin, die Ausdauer und den Schweiss hineinzustecken, den es dazu braucht. Rolf hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen, hauptsächlich um etwas für seine Gesundheit zu tun. Schlussendlich hat er über die letzten zwanzig Jahre mehr als einen gesunden Körper bekommen – er hat eine grundlegende und mehrwertbringende Lebensphilosophie für sich entdeckt.
Dominik Lang:
Dominik Lang: Technical Support Engineer DXR/iXR
Er hilft nicht nur im Berufsleben Innovationen zu den Menschen zu bringen, sondern versteht auch die Philips Bemühungen, die Welt etwas nachhaltiger zu machen. Dominik pflegt die Züchtung von Honigbienen und leistet durch seinen persönlichen Einsatz im Privatleben einen ökologischen Nutzen für die Landwirtschaft.
Manuel Greder:
Customer Service Engineer PCMS Switzerland
Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch als Privatperson ist Manuel als Trainer unterwegs. Es ist ihm wichtig als Team zusammenzuarbeiten. Und obwohl es nicht immer sofort klappt, gibt das Team nicht auf und macht weiter, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. «Eager to win; take ownership; team up to excel; act with integrity» - das sind die Philips Werte und MItarbeiter wie Manuel leben sie tagtäglich.
Claudia Blättler:
General Management Support
Switzerland
Als Mutter und Familienmensch ist für sie das Wohlergehen der ganzen Familie stets Priorität. Wenn es Claudia gut geht, dann hat das eine positive Wirkung auf ihre Buben und das Familienleben. Sie hat das Thema Healthy Living & Prävention, das Philips als Teil seiner Strategie verfolgt, auch im Privatleben als Fokus.
Markus Bischofberger:
Field Service Engineer CT Health Systems Switzerland
Die Teilnahme an einem Ironman braucht enorm viel Vorbereitung, Disziplin und Hingabe. Es braucht besondere Personen mit einer Bereitschaft Schwierigkeiten anzugehen und dann zu überwinden. Markus nimmt diese Herausforderung an, wohlwissend, dass überwiegend Freude am Ende die Belohnung ist – für seinen Körper, seinen Kopf und für sich selber.
Harry Gradischnig:
Customer Service Engineer CT Philips Switzerland
Wie im Alltag ist es auch im Berufsleben – es gibt Herausforderungen und Prüfungen, die zu überwinden sind. Dabei müssen wir auf die Sache fokussieren können und eine Lösung vor den Augen haben. Harry zeigt uns, wie er diese Fähigkeit zusammen mit seinem Pferd übt und kultiviert. Seine Erkenntnis: „Man muss im Hier und Jetzt sein mit dem Tier und dann geht es eigentlich am besten“.
Nicoletta Studer:
PR Manager Personal Health
Sie mag am Anfang klein und fein aussehen, aber Nicoletta ist ein Muskelpaket. Ein Muskelpaket mit enorm viel Disziplin und Arbeitsethos. Gesundheit gehört für sie zum Alltag. „Es ist wie das Atmen und Essen – ich brauche das einfach“. Dass sie diese Leidenschaft in ihrer Berufswelt mit hineinträgt ist selbstverständlich.
Fabian Fortmann:
Health Systems Key Account Manager
Tagtäglich erlebt er in den Spitälern die verschiedensten Schicksalsschläge. Es ist nicht aussergewöhnlich, dass Altersgenossen betroffen sind. Umso mehr steht für ihn die eigene Gesundheit an erster Stelle – dafür sorgt er durch regelmässige Bewegung und gesunde Ernährung. Das Bewusstsein dafür ist nicht nur ein Teil seiner Arbeit, sondern auch integriert in seinen Alltag.
Andy Strebel:
Technical Support Specialist
Andy weiss, wie wichtig Schlaf für uns ist. Unsere Schlafqualität beeinflusst nicht nur unser eigenes Wohlbefinden, sondern wirkt sich auch auf unser Umfeld aus. Finden wir keinen Schlaf, manchmal sogar unbewusst, stimmt das Leben um uns herum nicht mehr. Mittlerweile pflegt Andy einen gesunden Schlaf und strotzt vor Energie und Lebensfreude.
Patrick Buess:
Field Service Engineer Sleep and Respiratory Care
Freude an der eigenen Gesundheit, Freude an unseren Mitmenschen und Freude daran etwas Gutes zu tun, all dies trägt zu unserer Lebensqualität bei. Wenn durch die Arbeit auch die Lebensqualität von anderen verbessert wird, bringt das eine innere Zufriedenheit.
Laura Geerts:
Marketing Manager Coffee
Laura Geerts:
Wenn Laura tanzt, tut sie es mit ihrer ganzen Lebenslust und Lebensfreude. Das steckt auch die Leute in ihrem Umfeld an. Sie will fit sein und sich gut fühlen, denn das trägt zu ihrem Wohlbefinden bei. Die gleiche Begeisterung bringt sie in ihrem Alltag ins Büro mit, wo sie das Leben der Menschen durch ihr Mitwirken verbessern will.
Dr. Urs Schneider:
Medical Director & Chief Medical Officer DACH
„Den Kunden spüren und ernst nehmen ist die Basis“, sagt Urs, um zu verstehen, wo der Schuh drückt, damit die richtigen Lösungen gefunden werden können. Das ist, was der Mensch braucht und worauf Urs als Mediziner seinen Fokus legt. Aber auch als Vater nimmt er seine Verantwortung wahr und „bereitet sich auf ein gesundes Alter vor“, für sich sowie auch für seine Kinder.
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