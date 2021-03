Wir definieren Gesundheit neu

Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch als Privatperson ist Manuel als Trainer unterwegs. Es ist ihm wichtig als Team zusammenzuarbeiten. Und obwohl es nicht immer sofort klappt, gibt das Team nicht auf und macht weiter, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. «Eager to win; take ownership; team up to excel; act with integrity» - das sind die Philips Werte und MItarbeiter wie Manuel leben sie tagtäglich.