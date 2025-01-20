Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass ich das Babyphone im Rahmen eines Produkttests von Philips unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen habe, Philips jedoch keinerlei Einfluss auf die geschriebene Produktbewertung hat. Wir hatten bereits das Video-Babyphone SCD843/26 von Philips und waren mit diesem sehr zufrieden. Im direkten Vergleich ist das Bild beim Connected Videophone viel besser. Insbesondere bei Dunkelheit liefert das Connected Videophone ein sehr scharfes Bild. Im Vergleich zum SCD843/26 hat das Connected Videophone eine Super-Weitwinkel Linse und erlaubt digitalen 2- und 4-fachen Zoom, wobei auch hier das Bild weiterhin gut ist. Das Mikrofon beim Connected Videophone ist jedoch in meinen Augen ein wenig leiser. Durch den Weitwinkel der Kamera eignet sich das Babyphone super, um zwei Kinder im Blick zu behalten. Bei entsprechender Entfernung ist das Mikrofon dann allerdings doch etwas leise, jedoch noch ausreichend. Sicherheit: Ich hatte mir Gedanken gemacht bzgl. der Übertragung via WLAN zur Mobile App, da ich dies eigentlich nicht nutzen möchte und bislang auch nicht getan habe. Das Gute - Das Babyphone lässt sich umstellen zwischen der reinen Übertragung zwischen Kamera und Monitor oder zusätzlich mit Kommunikation via WLAN. Wer die WLAN-Funktion also nicht nutzen möchte, kann diese einfach deaktivieren und hat somit identische Sicherheit wie beim Vorgänger. Es kann also nur auf den entsprechenden Monitor übertragen werden. Weiterhin werden für das Babyphone bei Bedarf Sicherheitsupdates angeboten, welche man per Firmware-Update einspielen kann. Einziges Manko: Das Babyphone nutzt weiterhin Micro-USB anstatt des aktuellen USB-C Standard. Somit ist man gezwungen, ein weiteres Ladekabel anzuschließen. Bei Verwendung von USB-C könnten die meisten Benutzer das Handy-Ladegerät verwenden. Fazit: Das Upgrade auf das Connected Videophone lohnt sich in jedem Fall.