Allgemeine Geschäftsbedingungen

Angaben über die Lieferfrist verstehen sich als voraussichtliche Angaben und sind unverbindlich. Kann eine Lieferfrist nicht eingehalten werden, so kann der Kunde ab dem 30. Kalendertag nach der Bestelleingangsbestätigung nach schriftlicher Mitteilung an den Kundendienst von der Bestellung zurücktreten. In diesem Fall erstattet Philips dem Kunden bereits im Voraus bezahlte Beträge zurück. Weitergehende Ansprüche des Kunden gegenüber Philips bestehen nicht.



Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden angegebene Adresse. Lieferungen erfolgen ausschliesslich an Adressen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Lieferungen an Adressen in Samnaun, PLZ 7563, sind leider nicht möglich.



Der Kunde ist verpflichtet, die angelieferte Ware sofort auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Beanstandungen betreffend Mengendifferenzen, Beschädigung oder schlechter Verpackung sind schnellstmöglich, spätestens aber 5 Kalendertage nach Anlieferung der Ware, dem Kundendienst zu melden.

Zurück zum Anfang