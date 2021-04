Rico Brecht travaille depuis 2015 pour Philips, période durant laquelle il a orchestré l’élargissement stratégique réussi de la division Personal Health de Philips, en Suisse ainsi que dans l’ensemble de la région DACH. En confiant les rênes à Rico Brecht, Philips Suisse se dote donc d’une personnalité offrant à la fois une bonne connaissance du groupe et une solide expérience dans le développement stratégique de marques et d’organisations. Outre son rôle actuel, il s’attachera à promouvoir des sujets propres à la Suisse. Peter Vullinghs, Market Leader Philips Europe et Market Leader Philips DACH, est convaincu d’avoir trouvé en Rico Brecht la bonne personne pour relever ce défi: «Ses résultats concernant la mise en place et le développement d’équipes hautement qualifiées sont excellents.»



Suk-Woo Ha, CEO de Philips SA Suisse depuis février 2019, a décidé de poursuivre sa carrière en dehors de Philips. «Avec son équipe, Suk-Woo Ha a largement contribué à faire de Philips un fournisseur leader de solutions de santé en Suisse. Nous regrettons beaucoup la décision de Suk-Woo Ha et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir», ajoute Peter Vullinghs.



L’entreprise de santé néerlandaise Royal Philips a déjà une longue histoire en Suisse: la première société de vente d’ampoules et de radios y fut créée dès 1923. Aujourd’hui, Philips est un leader mondial dans la fourniture de solutions et de services médico-techniques pour les besoins cliniques et domestiques. Philips SA Suisse fait partie du marché DACH, le troisième plus grand marché de vente de l’entreprise. Le siège principal de Philips en Suisse se situe dans les bâtiments du centre Seehallen, à Horgen. D’autres sites existent à Gland et à Strengelbach, où se trouve le domaine Sleep and Respiratory Care. Quelque 230 collaborateurs sont actifs en Suisse dans le domaine des technologies médicales.