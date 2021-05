La nouvelle brosse à dents électrique Sonicare 9900 Prestige de Philips avec technologie SenseIQ

Zurich – Une technologie innovante rend la vie plus facile. Lorsqu’elle répond en plus à nos besoins personnels et s’accompagne d’un design haut de gamme, le sentiment de luxe est complet. La nouvelle Philips Sonicare 9900 Prestige réunit le progrès, l’intelligence et des fonctions personnalisées dans une brosse électrique au design exclusif. Pendant le brossage, la technologie SenseIQ de la nouvelle brosse à dents analyse non seulement les mouvements, mais aussi la pression qu’exerce l’utilisateur sur les dents et s’adapte automatiquement pour un nettoyage en douceur. En lien avec l’application Philips Sonicare qui a été repensée pour les nouveaux modèles, les habitudes de brossage sont suivies en temps réel et des conseils personnalisés sont proposés pour un brossage optimisé. La tête de brosse Premium All-in-One offre un soin complet: élimination de la plaque, dents plus blanches et soin des gencives. La Sonicare 9900 Prestige est ainsi la brosse à dents électrique la plus sophistiquée jamais commercialisée par Philips.

«Grâce à l’intelligence artificielle, la Sonicare Prestige hisse notre hygiène buccale à un niveau inégalé. Par exemple, si on oublie régulièrement les dents du fond lors du brossage, la Sonicare le détecte immédiatement et l’application montre à quel endroit il faut davantage insister», explique Christian von Perger, Marketing Manager Oral Healthcare chez Philips. «Même si on se brosse les dents sans l’application et qu’on n’a pas son téléphone à portée de main, l’avancée du brossage est tout de même enregistrée dans l’application. Ainsi, aucune information ne se perd et les progrès peuvent être consultés de n’importe où.»