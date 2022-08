Veuillez noter que la durée et la température mentionnées le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la quantité et du type de modèle d'Airfryer Philips. Nous vous recommandons de garder un œil sur vos aliments tout au long de la cuisson.

Conseil : laissez reposer votre steak à température ambiante pendant 15 à 20 minutes avant de le cuire dans l'Airfryer.